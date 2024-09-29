Утром в Пулково задерживаются шесть рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково зафиксированы задержки шести авиарейсов и отмена еще трех. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, изменения коснулись следующих направлений: рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Калининград, намеченный на 8:30, был отложен до 9:30.