Утром в Пулково задерживаются шесть рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково зафиксированы задержки шести авиарейсов и отмена еще трех. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, изменения коснулись следующих направлений: рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Калининград, намеченный на 8:30, был отложен до 9:30.
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