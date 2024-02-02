Желчеотток и женские болезни

Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакициях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.
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