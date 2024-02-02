Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Желчеотток и женские болезни

Желчеотток и женские болезни

Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакициях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх