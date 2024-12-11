Автоверсты
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Автоверсты

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  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...
  • Vitaly Arkhipov
    А может лучше пересмотреть правила, что бы не морочить головы водителям.Объезд припаркова...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В эти выходные ус...

Стоит ли привозить авто из-за рубежа самостоятельно?

﻿﻿Всем привет! Сегодня будет необычная машина и не менее интересная история. Это Honda Vezel, знакомая многим любителям японских автомобилей, но это не простая машина, а леворульная, недавно импортированная из Китая.

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