Темы дня

122 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Какое же подзаборное быдло набирают в злобные шавки Путина кремлеботы .КПРФ перед выбора...
  • Катерина
    Ужас какой-то... Москвичи, докажите, что вы - ЛЮДИ! Уберите это гуано из нашей столицы! Автора сего "ше...Миндлину, Гершман...
  • Татьяна Рублева
    советские кулинарии-это песня! До сих пор вспоминаю с любовью!Рассказываю, где ...

Борец с коррупцией задержан при получении крупной взятки

Борец с коррупцией задержан при получении крупной взятки

Сотрудниками управления "К" ФСБ с поличным при получении взятки задержан главный борец с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ) - исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции Максим Анатольевич Розсыпало.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх