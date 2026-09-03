GoPro объявила о слиянии с Starman Optical за $285 млн для трансформации в поставщика технологий ИИ

Американский производитель экшн-камер GoPro Inc. (NASDAQ: GPRO) 1 сентября 2026 года подписал окончательное соглашение о слиянии с частной технологической компанией Starman Optical, специализирующейся на производстве оптических трансиверов и фотонных компонентов.
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