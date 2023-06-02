ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач назвала продукты для поддержания бодрости без кофе

Врач назвала продукты для поддержания бодрости без кофе

Для поддержания бодрости можно использовать не только кофе, но и некоторые другие продукты. О наиболее эффективных в этом плане «Известиям» 2 июня рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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