Врач назвала продукты для поддержания бодрости без кофе

Для поддержания бодрости можно использовать не только кофе, но и некоторые другие продукты. О наиболее эффективных в этом плане «Известиям» 2 июня рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.