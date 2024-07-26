Глава ЦБ допустила рост цен на жилье ниже темпа роста доходов россиян

Этот момент глава Банка России порекомендовала учитывать при планировании покупки жилья Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора по денежно-кредитной политике отметила, что ЦБ ждет замедления темпов роста цен на жилье.