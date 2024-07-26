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Глава ЦБ допустила рост цен на жилье ниже темпа роста доходов россиян

Глава ЦБ допустила рост цен на жилье ниже темпа роста доходов россиян

Этот момент глава Банка России порекомендовала учитывать при планировании покупки жилья Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора по денежно-кредитной политике отметила, что ЦБ ждет замедления темпов роста цен на жилье.

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