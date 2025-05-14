БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Никогда такого не было, и вот опять

Никогда такого не было, и вот опять

Шестого мая 2025 года в Германии избрали канцлера, по-нашему – главу правительства.Ну не совсем, чтобы вот как бы весь немецкий народ собрался и избрал.

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Комментарии
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Eduard
Именно,как в Бстонии,собирается &quot;междусобойчик&quot; и назначают Петуха которого народ никогда не любил! А потом естественно он выберет тех кто его выбрал.Это чисто &quot;МЕЖДУСОБОЙЧИК&quot;
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23 час.
Eduard
Мошейничество! Систему такую придумали где партии подсовывают таких вот плешивых идиотов.И они нас учат Выборам!
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23 час.
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