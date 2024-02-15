Вексельберг упрекнул российские власти из-за финансовых проблем с Китаем

Позиция РФ по поводу расчетов через иностранные банки из дружественных государств может выражаться с большей активностью, заявил глава «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние в рейтинге Forbes оценивается в 6,8 миллиарда долларов.
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