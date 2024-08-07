«Нам нужна современная и круглогодичная инфраструктура». Что представляет собой туристский рынок Севастополя?

Туристский рынок – это сложное и многоплановое понятие, которое наиболее часто определяется в смысловых значениях: как общественно-экономическое явление, как сфера реализации специфического туристского продукта, как совокупность потребителей туристских услуг.
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