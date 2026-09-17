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Журнал «Профиль»

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Угроза экспорту нефти вынудила Китай потребовать от Ирана сдержать хуситов

Дипломатическое давление на Тегеран со стороны КНР началось после прямого обращения Саудовской Аравии к китайскому руководству.

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