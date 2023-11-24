Аргентинский футболист Ди Мария плюнул в болельщиков сборной Бразилии

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария плюнул в болельщиков национальной команды Бразилии перед очным поединком команд, который состоялся 22 ноября в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, передает Daily Mail.
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