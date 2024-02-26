Подбили легендарный танк: в ЛНР предложили выставить «Абрамс» у посольства США

ЛУГАНСК, 26 февраля, ФедералПресс. Советник главы правительства ЛНР Ян Гагин заявил, что первый американский «Абрамс», который удалось подбить российским военным у Авдеевки, должен стоять у посольства США.
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