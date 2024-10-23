Лукашенко уточнил, кто является основным столпом в рамках БРИКС и ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Китай основным столпом в рамках организаций БРИКС и ШОС, сообщает 23 октября агентство БелТА, со ссылкой на интервью Лукашенко китайскому телеканалу CGTN на полях саммита БРИКС в Казани.