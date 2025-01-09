Сбербанк радует пенсионеров: новые преимущества для получателей выплат на банковские карты Юлия ЧелкановаСбербанк, один из крупнейших банков России, продолжает радовать своих клиентов новыми инициативами.
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