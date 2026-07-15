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Адам Сильвер отреагировал на критику налоговой системы со вторым порогом: «Это игра с нулевой суммой. Наша цель – конкуренция в лиге»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что доволен работой жесткой налоговой системы лиги со вторым порогом.

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