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Уникальная модель для любителей компактных смартфонов – Duoqin F22 Pro. Экран 3,5 дюйма, Android 12 и кнопочная клавиатура

Уникальная модель для любителей компактных смартфонов – Duoqin F22 Pro. Экран 3,5 дюйма, Android 12 и кнопочная клавиатура

В Китае анонсировали, вероятно, один из самых уникальных смартфонов в текущем году: Duoqin F22 Pro сочетает компактность, наличие механической цифровой клавиатуры и предустановленной ОС Android 12.

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