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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Ребята из БРСМ помогли в благоустройстве территории Ильинского храма г. Бобруйска.

Ребята из БРСМ помогли в благоустройстве территории Ильинского храма г. Бобруйска.

В рамках благотворительной акции ´Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера!´ актив ленинской районной организации ОО ´БРСМ´ во главе с Галиной Быстримович, главным специалистом Ленинского районного комитета Общественного объединения ´Белорусский республиканский союз молодежи´ осуществили благоустройство прихрамовой территории  .

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