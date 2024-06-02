Ребята из БРСМ помогли в благоустройстве территории Ильинского храма г. Бобруйска.

В рамках благотворительной акции ´Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера!´ актив ленинской районной организации ОО ´БРСМ´ во главе с Галиной Быстримович, главным специалистом Ленинского районного комитета Общественного объединения ´Белорусский республиканский союз молодежи´ осуществили благоустройство прихрамовой территории .
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