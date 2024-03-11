Сколько на самом деле воды под землей?

Вода правит планетой Земля, покрывая свыше 70% ее поверхности. Но что если значительная ее часть скрывается глубоко под нашими ногами? Научное исследование приоткрыло завесу над этой малоизученной тайной.
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