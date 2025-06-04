Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине — Трамп его понял

Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине — Трамп его понял

Fox News уверяет, что в Вашингтоне крайне недовольны диверсиями Украины В состоявшемся вечером 4 июня телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом (позвонил Трамп), президент России, в числе прочих тем, поднял и террористическое нападение на российские аэродромы ВКС, пообещав обязательно ответить.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Ну, если Путин пообещал, то можно не сомневаться, трындец хохлам. Однако червячок сомнения все же терзает мою душу. В детском саду Сережка Копылов пообещал жениться на мне, а когда подрос передумал, подлец, и женился на моей подружке Катьке...
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10 час.
Игорь Кузнецов
В одном перепосте всё &quot;переплетено&quot; - это первый признак &quot;вброса&quot; для того, чтобы у тех, кто читает &quot;мозги съехали&quot;. ___ Начать с того, что &quot;Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине&quot; - что это значит? Ясно что ответный удар будет после террористических подрывов на ж/д мостов с гибелью гражданских лиц. ____ Что значит: &quot;русские люди давно уже составили Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь&quot;? У нас что, уже голосованием решается в СМИ (в соцсетях) куда направить удары по военным объектам?
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8 час.
Игорь
Шо ни рожа то Серёжа!!!😜😂
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4 час.
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