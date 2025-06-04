Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине — Трамп его понял

Ну, если Путин пообещал, то можно не сомневаться, трындец хохлам. Однако червячок сомнения все же терзает мою душу. В детском саду Сережка Копылов пообещал жениться на мне, а когда подрос передумал, подлец, и женился на моей подружке Катьке...

Игорь Кузнецов

В одном перепосте всё "переплетено" - это первый признак "вброса" для того, чтобы у тех, кто читает "мозги съехали". ___ Начать с того, что "Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине" - что это значит? Ясно что ответный удар будет после террористических подрывов на ж/д мостов с гибелью гражданских лиц. ____ Что значит: "русские люди давно уже составили Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь"? У нас что, уже голосованием решается в СМИ (в соцсетях) куда направить удары по военным объектам?