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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виландер о Джоковиче: «Он опустился на вторую строчку рейтинга из-за проблем со здоровьем, а не из-за поражения»

Виландер о Джоковиче: «Он опустился на вторую строчку рейтинга из-за проблем со здоровьем, а не из-за поражения»

В понедельник серб потеряет очки за прошлогодний титул «Ролан Гаррос», а первой ракеткой станет Янник Синнер.

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