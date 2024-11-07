Награды участникам СВО вручат в Музее Победы

В Зале Полководцев Музея Победы состоится торжественная церемония передачи Звезды Героя Российской Федерации семье военнослужащего Вооруженных Сил России старшего сержанта Евгения Журавлева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
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