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Газета.ру

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Репродуктолог Милютина: проблема раннего климакса уже становится эпидемией

Репродуктолог Милютина: проблема раннего климакса уже становится эпидемией

Сегодня у россиянок очень рано начинаются проблемы с фертильностью, часто до 20 лет. На это влияет масса факторов, в том числе обилие токсичного пластика в среде, на фоне чего ранние проблемы с репродуктивностью уже перетекают в эпидемию, сообщила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

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