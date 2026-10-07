Репродуктолог Милютина: проблема раннего климакса уже становится эпидемией

Сегодня у россиянок очень рано начинаются проблемы с фертильностью, часто до 20 лет. На это влияет масса факторов, в том числе обилие токсичного пластика в среде, на фоне чего ранние проблемы с репродуктивностью уже перетекают в эпидемию, сообщила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.