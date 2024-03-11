В Сочи начались подготовительные работы к строительству обхода Адлера Дорожники приступили к возведению подпорной стены тоннеля в селе Высокое на месте будущей развязки с автодорогой А-149.
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В Сочи начались подготовительные работы к строительству обхода Адлера Дорожники приступили к возведению подпорной стены тоннеля в селе Высокое на месте будущей развязки с автодорогой А-149.