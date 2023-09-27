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Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году

Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году

Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС, за такой шаг выступают по меньшей мере три партии. Однако подачи официальной заявки от Белграда стоит ожидать не раньше 2024 года, заявил «Известиям» депутат Народной скупщины от партии «Двери» Иван Костич.

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