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BMW готовит массовые сокращения на фоне затяжного кризиса

BMW готовит массовые сокращения на фоне затяжного кризиса

Немецкий автоконцерн BMW планирует сократить около 8 тыс. сотрудников в глобальном масштабе. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники внутри компании, сокращение штата будет происходить за счет естественной текучести кадров и добровольной программы увольнения с выплатой компенсацииНемецкий автоконцерн BMW планирует сократить около 8 тыс.

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