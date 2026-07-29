BMW готовит массовые сокращения на фоне затяжного кризиса

Немецкий автоконцерн BMW планирует сократить около 8 тыс. сотрудников в глобальном масштабе. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники внутри компании, сокращение штата будет происходить за счет естественной текучести кадров и добровольной программы увольнения с выплатой компенсацииНемецкий автоконцерн BMW планирует сократить около 8 тыс.