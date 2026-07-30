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«Лишать пенсий и званий» – новая мобилизационная идея от укро-полицейского

«Лишать пенсий и званий» – новая мобилизационная идея от укро-полицейского

Все украинцы, когда либо дававшие воинскую присягу, должны быть насильственно возвращены в ВСУ. Об этом заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «Навигатора».

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