В Смоленске кофейное производство установило оборудование для борьбы с неприятным запахом

Противостояние жителей Краснинского шоссе и местного кофейного предприятия близко к завершению. Фабрика установила оборудование, которое должно ликвидировать неприятный запах, доставлявший дискомфорт всему микрорайону.
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