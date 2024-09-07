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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Хранение картошки и блюд из нее в холодильнике

Лучше всего картофель храниться в темном прохладном погребе. Однако у жителей квартир такой возможности нет, поэтому они стараются находить выход с помощью других способов, в том числе хранят картофель в холодильнике.

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