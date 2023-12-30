МИД: РФ будет учитывать спрос при решении вопроса транзита газа через Украину

РИАМО - 30 дек. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия, рассматривая вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после следующего года, учтет наличие спроса на ресурс у потребителей.