В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное.
Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
Это, да - убивать!!!
Ответить
13 час.
Игорь Михайлович
согласен с комментариями выше. "миру", видимо имеется в виду западный мир, всё равно, кого и где убили какие-то "папуасы". именно так они думают о восточных славянах. им точно так же было плевать на упомянутый в статье Вьетнам.
Ответить
13 час.
ИК
Иосиф Калинин
Как будет реагировать на это "мировое сообщество" - я не знаю. Скорее всего, никак. Меня больше интересует, как на это реагирует политическая элита России и ее военное руководство!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии