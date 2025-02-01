Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

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Комментарии
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Александр Маркитанов
Это, да - убивать!!!
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13 час.
Игорь Михайлович
согласен с комментариями выше. &quot;миру&quot;, видимо имеется в виду западный мир, всё равно, кого и где убили какие-то &quot;папуасы&quot;. именно так они думают о восточных славянах. им точно так же было плевать на упомянутый в статье Вьетнам.
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13 час.
ИК
Иосиф Калинин
Как будет реагировать на это &quot;мировое сообщество&quot; - я не знаю. Скорее всего, никак. Меня больше интересует, как на это реагирует политическая элита России и ее военное руководство!
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4 час.
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