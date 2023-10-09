Сотни людей и отмененные рейсы: что происходит в аэропорту Тель-Авива

Улететь из Израиля самостоятельно сейчас — почти невыполнимая задача. На фоне сообщений о запуске ракет в сторону крупнейшего международного аэропорта Бен-Гурион, терминал отменяет и переносит десятки рейсов.
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