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Парламентская газета

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Стоимость ОСАГО для некоторых водителей вырастет до 20 процентов

Стоимость ОСАГО для некоторых водителей вырастет до 20 процентов

На дворе весна, и в городах России все активнее просыпаются мотоциклисты. Так, в Москве уже совсем скоро, в конце апреля, пройдет 12-й городской мотофестиваль, приуроченный к официальному открытию сезона.

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