Стоимость ОСАГО для некоторых водителей вырастет до 20 процентов

На дворе весна, и в городах России все активнее просыпаются мотоциклисты. Так, в Москве уже совсем скоро, в конце апреля, пройдет 12-й городской мотофестиваль, приуроченный к официальному открытию сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии