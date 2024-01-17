Врач-онколог Марьенко озвучила, на какой стадии можно вылечить рак

Врачам несколько раз удавалось лечить пациентов, которые находились на поздней стадии рака. Такое заявление в беседе с РИАМО сделала онколог, заведующая онкологическим отделением клиники Анастасия Марьенко.
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