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Врач-онколог Марьенко озвучила, на какой стадии можно вылечить рак

Врач-онколог Марьенко озвучила, на какой стадии можно вылечить рак

Врачам несколько раз удавалось лечить пациентов, которые находились на поздней стадии рака. Такое заявление в беседе с РИАМО сделала онколог, заведующая онкологическим отделением клиники Анастасия Марьенко.

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