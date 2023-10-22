Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о приостановке карьеры. «Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв.