FT: ЕС может надавить на Израиль ради урегулирования в Газе

РИАМО - 22 янв. Главы МИД стран ЕС соберутся 22 января в Брюсселе, где определят последствия для Израиля, если он продолжит противиться созданию палестинского государства, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.
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