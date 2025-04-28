Штрафы за подростков на электросамокатах выросли втрое: до 100 тыс. рублей

Кикшеринговые компании увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков оценил меры как дисциплинирующие, но поставил под сомнение их глобальную эффективность.
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