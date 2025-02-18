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salekhard.online

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Станция Салехард

Станция Салехард

Краеведы и историки утверждают, что первая билетная железнодорожная касса в Салехарде была открыта 18 февраля 1952 года.

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