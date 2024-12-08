Боец ВСУ встретился в плену с бросившим взвод на убой командиром

Боец 117 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Аносов попал в плен к ВС России на покровском направлении и встретился там со своим командиром Назарием Мосейчуком, который бросал своих солдат на убой.
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