ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Слава героям. Вы будете звездами на небе. Не забудем.В ходе спецоперац...
  • Генрих
    "дизайн-проект" это то же, что "масло-масленное". Disign в переводе на русский это проектНачалось голосова...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Восстанавливать надо утерянные посевные площади и подчинять их колхозам с гос подчинениемАграриям региона ...

Уже 40 медиков в этом году стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Уже 40 медиков в этом году стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

<p> Прием заявлений на участие в программах продолжается. Всего в этом году участниками федеральных проектов смогут стать 56 специалистов: 27 медиков - по проекту «Земский доктор», ещё 29 человек – по проекту «Земский фельдшер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх