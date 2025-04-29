Уже 40 медиков в этом году стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

<p> Прием заявлений на участие в программах продолжается. Всего в этом году участниками федеральных проектов смогут стать 56 специалистов: 27 медиков - по проекту «Земский доктор», ещё 29 человек – по проекту «Земский фельдшер».
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