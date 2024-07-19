Скуфское золото: станет ли молодежный сленг частью языка

В рунете пользователи всё чаще сталкиваются со словами «скуф», «альтушка», «тарелочница», «нормис», «анк» и прочими непонятными определениями — все они обозначают конкретную категорию мужчин или женщин и часто имеют негативную коннотацию.
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