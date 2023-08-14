В Белоруссии призвали Казахстан определиться - Токаев должен выбрать сторону. Поддерживаете Лукашенко?

Зоя

ххочешь или нет Казахстан все равно тесно связан с Россией по всем жизненным,материальным,географическим,политическим параметрам... Народ там особо не вникает ни во что,Токаев сам по себе и рулит вместе верными чинушами...Но если сам народ дойдет своим умом в какие игры играетих Президент и его окружение и что его ждет в будущем,это будет очень и очень плохо для него и всего государства,остановить будет его невозможно,сейчас идет процесс разочарования в нем.....и это прекрасно он понимает