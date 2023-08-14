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В Белоруссии призвали Казахстан определиться - Токаев должен выбрать сторону. Поддерживаете Лукашенко?

В Белоруссии призвали Казахстан определиться - Токаев должен выбрать сторону. Поддерживаете Лукашенко?

Казахстан на распутье: выбрать Запад, остаться с РФ или же выбрать золотую середину. Только вот оставаться игроком на 2 фронта не получится.

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Комментарии
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Зоя
ххочешь или нет Казахстан все равно тесно связан с Россией по всем жизненным,материальным,географическим,политическим параметрам... Народ там особо не вникает ни во что,Токаев сам по себе и рулит вместе верными чинушами...Но если сам народ дойдет своим умом в какие игры играетих Президент и его окружение и что его ждет в будущем,это будет очень и очень плохо для него и всего государства,остановить будет его невозможно,сейчас идет процесс разочарования  в нем.....и это прекрасно он понимает
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