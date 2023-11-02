Сенат США разработает инициативу по военной помощи Израилю и Украине

Свой законопроект по военной помощи одновременно Израилю и Украине намерен разработать сенат Конгресса США, заявил 2 ноября лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), выступая в Сенате.
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