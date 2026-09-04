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Мекканский пакт удивит Запад – Владимир Карасев

Мекканский пакт удивит Запад – Владимир Карасев

Западные аналитики скептически отнеслись к Мекканскому соглашению, а зря Изображение сгенерировано ИИ Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Совместное соглашение, которому автоматически было присвоено название «Исламский НАТО».

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