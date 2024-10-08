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В Прикубанском округе Краснодара появится новый микрорайон

В Прикубанском округе Краснодара появится новый микрорайон

Он расположится южнее улицы Сорока.Мэр Краснодара утвердил план нового городского района, площадь которого составит 75,67 га.

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