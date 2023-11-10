Какой сегодня праздник: 11 ноября

Сегодня, 11 ноября, отмечают Международный день энергосбережения. Суть, учреждённого в 2008 году международного дня, привлечь всеобщее внимание к вопросам рационального использования природных ресурсов и развития возобновляемых источников энергии.
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