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Царьград

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Минэкономразвития: более 700 русских ввели самозапрет на азартные игры

Минэкономразвития: более 700 русских ввели самозапрет на азартные игры

С 1 сентября в России действует закон о добровольном самозапрете на участие в азартных играх. Уже более 700 русских воспользовались этой возможностью, подав заявления через МФЦ.

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