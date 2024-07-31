Коллаж ЦарьградаВчера Инфернальная оргия, в которую была превращена церемония открытия Олимпийских игр в Париже, вызвала омерзение по всему миру, даже в консервативных кругах на Западе.
Посла Франции вызвали на ковёр: На олимпийский шабаш ответила только одна страна
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Шваркнуть по парыжу и по фашингтону и сказать: &quot; Ой звеняйтэ господа,мы не хотели,вы нас не так поняли!! И на фуй пол европы и америки смести в окиян!
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5 час.
Natalija Osminina
Все таки Иран - это сила духа!! А Россия продалась сатанистам еще в конце 90-х годов. 33 года Россия предавала Творца, попирая свою Миссию. При этом народ сдуру гордился своей страной, которая готовила их, тупых баранов, на заклание, и вела на живодерню! И вот час пробил- но сдохнуть во славу сатанинского Запада Россия не захотела. Наконец-то стала вставать с колен. Может, скоро и с Ирана будет брать пример, и с Северной Кореи. Дорасет.
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1 час.
Natalija Osminina
Вообще-то речь в статье не о них. «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами". Речь о том, что Россия опустилась ниже плинтуса за 33 года и даже 2.5 года войны и крови не открыли глаза россиянам. Вернее, открыли далеко не всем. И то благодаря нескольким людям из патриотической элиты (Белоусову, Бастрыкину, Матвееву) , которые показали россиянам истинную картину Российского дерьма во всех сферах её жизни. Слона то Вы и не приметили. Разглядели только Париж.
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56 мин.
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