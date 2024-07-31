Посла Франции вызвали на ковёр: На олимпийский шабаш ответила только одна страна

СЗ Светлана Зуева Шваркнуть по парыжу и по фашингтону и сказать: &quot; Ой звеняйтэ господа,мы не хотели,вы нас не так поняли!! И на фуй пол европы и америки смести в окиян!

Natalija Osminina Все таки Иран - это сила духа!! А Россия продалась сатанистам еще в конце 90-х годов. 33 года Россия предавала Творца, попирая свою Миссию. При этом народ сдуру гордился своей страной, которая готовила их, тупых баранов, на заклание, и вела на живодерню! И вот час пробил- но сдохнуть во славу сатанинского Запада Россия не захотела. Наконец-то стала вставать с колен. Может, скоро и с Ирана будет брать пример, и с Северной Кореи. Дорасет.