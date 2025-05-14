На кривой прошивке в светлое будущее...

Сегодня публикуется статья из серии «Я так не делаю". Есть вещи, которые я не могу сделать, но это не значит, что я не знаю, как это сделать, просто это занимает слишком много времени или является «подпоркой».
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