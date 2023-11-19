Клинический психолог объяснила, как быть с хамством от начальства

Босс разок перешел черту — с кем не бывало. А что делать, если ваш руководитель позволяет себе хамство регулярно, пользуясь высоким положением? На этот вопрос ответила клинический психолог Анастасия Кардиакос, пишет портал «Радио 1».
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